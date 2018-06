Três vezes Guga na França

Há 10 anos

10/6/2001. Gustavo Kuerten, o Guga, ganhava o tricampeonato de Roland Garros, em Paris, com uma vitória emocionante sobre o espanhol Alex Corretja, por 3 sets a 1.

Relembre nas páginas do ‘Estado’ os jogos das finais de 2001, 2000 e 1997

1997 – Ganha pela primeira vez o mundial de Roland Garros. Guga, ainda um menino, recebeu o troféu das mãos de um semideus do tênis: o sueco Bjorn Borg.

2000 – Guga teria vencido a partida com menos sofrimento, mas, por causa de uma marcação duvidosa do juiz, teve de jogar por mais 44 minutos até conseguir superar o sueco Magnus Norman e levantar o troféu do bicampeonato.

Gustavo Kuerten, o surfista catarinense recolocou o Brasil no mapa do tênis internacional.

Foto: Tarcísio Mattos/AE – 1992

Siga o Arquivo Estadão: Twitter@arquivo_estadao e Facebook/arquivoestadao