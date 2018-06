Um salto industrial em Minas

Há 35 anos

O presidente da república, Ernesto Geisel, inaugurou a nova fábrica da Fiat, em Betim, no dia 9 de julho de 1976. Neste mesmo dia, já foi iniciada a fabricação do modelo 147, com uma produção inicial anual projetada de 20 mil veículos.

Apresentado na inauguração um protótipo do primeiro carro brasileiro movido a álcool.

O acordo ente o governo de Minas e a Fiat foi firmado em março de 1973, em solenidade realizada no Palácio da Liberdade. A fábrica começou a ser construída em 1974.

Tratamento de imagens: José Brito

