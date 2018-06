Aracy, que morreu aos 102 anos, e Guimarães Rosa viveram juntos por quase três décadas anos. Em 1968, um ano depois da morte do escritor, em entrevista ao Jornal da Tarde, Aracy contou um pouco da história de vida do casal e das boas lembranças que guardava do marido.

“As pessoas não morrem, ficam encantadas” (Guimarães Rosa)

