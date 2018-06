Via Anchieta, sinônimo de modernidade de uma época

Há 65 anos

A primeira pista ascendente da via Anchieta foi inaugurada no dia 22 de abril de 1947, no governo de Adhemar de Barros, ostentando um projeto ousado para época. A nova rodovia, com pistas duplas, pavimentação em concreto e cimento em todo o percurso, 18 pontes, 58 viadutos e cinco túneis, foi um marco na história da engenharia brasileira.

Sete anos antes da inauguração, em 1940, o Suplemento Rotogravura, do Estadão, publicou imagens da obra da rodovia.

“Iniciativa das mais grandiosas, a Via Anchieta, que vem resolver de vez o problema da communicação do planalto paulista com o maior porto commercial do Brasil, será, sem dúvida, uma das maiores realisações do governo Adhemar de Barros”.

O Estado de S. Paulo, 24/2/1942 – Planta da Secretaria da Viação e Obras Públicas do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo.

20/8/1941 – Foto mostra pavimentação de concreto no quilômetro 17 da rodovia.

Arquivo/1941

O Estado de S. Paulo, 11/1/1945 – Cerca de 2 mil operários trabalhavam na construção da via Anchieta. Reportagem mostrou como viviam os trabalhadores e suas famílias.

