Villa Lobos impressiona no encerramento da Semana de 22

A música do maestro e compostitor Villa Lobos foi a grande atração do encerramento da Semana de Arte Moderna de 1922. No dia seguinte à apresentação, o Estadão noticiava o misto de admiração e estranhamento que a execução da obra causou na plateia do Teatro Municipal.

“As peças executadas impressionaram bastante o auditorio, embora seja difficil, numa primeira audição, apreciar todas as qualidades do compositor. Naturalmente, pelo seu incontestável valor, essas obras serão executadas em S. Paulo, em circustâncias que melhor permitam a sua comprehensão pelo público. O jovem e talentoso musicista receberá então o justo premio devido ao seu talento.”

O Estado de S.Paulo – 17/2/1922

O Estado de S.Paulo – 18/2/1922

Pesquisa: Edmundo Leite

