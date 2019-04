Blitz Estadão

Moradores da zona sul reclamam de árvores com risco de queda e cobram conserto de calçadas

SÃO PAULO – Não apenas em razão da chuva, mas a falta de conservação das árvores da capital paulista tem provocado, cada vez, mais transtornos à população. Além do risco de queda, há receio pela proximidade com os fios de eletricidade. Na Rua Artur Dias, no Jardim Saúde, na zona sul, existem três árvores, na