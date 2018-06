10 pessoas são presas pela venda ilegal de Bilhete Único na CPTM

SÃO PAULO – Ao menos dez pessoas foram presas pela venda ilegal de Bilhete Único nas estações Barueri, Jardim Silveira e Engenheiro Cardoso da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). 60 Bilhetes Únicos foram apreendidos no valor aproximado de R$ 1,5 mil. Um dos indivíduos presos constava na lista de procurados pela Justiça.

A operação em conjunto com a Polícia Civil é feita para combater a fraude e a venda clandestina de passagens, principalmente na Linha 8 – Diamante (Itapevi-Júlio Prestes) da CPTM.

Relembre. No dia 7 de junho, duas pessoas foram presas na estação Barueri da CPTM pela venda clandestina de passagens. Os golpistas foram flagrados por agentes da São Paulo Transporte (SPTrans) que atuam no combate a fraude.

Em 12 de maio, a reportagem da ‘Blitz Estadão’ flagrou na entrada da Estação Barueri da CPTM, vendedores ambulantes anunciando: “Passagem na promoção por R$ 3, mais barato que na CPTM (Vendido a R$ 3,8)”.

Em nota, enviada em maio, a CPTM esclareceu que a equipe de Segurança realiza fiscalizações no limite das dependências da CPTM e nas linhas de bloqueios (catracas) das estações, visando evitar irregularidades que possam ser cometidas, inclusive no uso de bilhetes. Na área externa das estações, a responsabilidade é da Secretaria de Segurança Pública.

A CPTM tanbém informou que está colaborando com as autoridades policiais, responsáveis pelas investigações desse tipo de fraude. Inclusive, a SPTrans que é a gestora do Bilhete Único também está envolvida no combate às fraudes do BU.

Atualmente, 75% dos usuários acessam o sistema de forma autônoma, utilizando cartões do Bilhete Eletrônico sem a necessidade de passar pelas bilheterias das estações.

Acompanhe novamente o vídeo:

Quer compartilhar alguma reclamação em seu bairro? Mande seu relato por WhatsApp (11) 9-7069-8639 ou para o email blitzestadao@estadao.com.