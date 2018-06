Árvore corroída por cupins ameaça cair na zona sul

SÃO PAULO – Moradores da Rua Frei Antônio da Piedade, no Jardim Jussara, na zona sul, estão receosos com a presença de uma árvore que está com o tronco corroído por cupins.

Em janeiro deste ano, vistoria técnica apontou que a árvore deveria ser removida porque foi totalmente corroída. “Já vai fazer um ano que abri a solicitação e a remoção não foi feita. A árvore está totalmente podre e oferece risco aos pedestres”, reforçou a moradora Margareth Pereira.

A Prefeitura Regional Butantã informa que o manejo da árvore citada pela reportagem está previsto para ser realizado até o dia 23 de novembro.

Risco na zona norte

Uma árvore de médio porte que estava em cima de um morro de terra na Avenida Elísio Teixeira Leite, na altura do número 1.200, no bairro Sítio Morro Grande, na zona norte, foi removida, por causa do risco de desmoronamento.

“É perigoso. Dá medo até de andar pela calçada. Com a chuva, o risco é ainda maior, ressalta o morador Augusto José. Moradores também questionam a retirada de outras duas árvores que estão no mesmo barranco e apresentam o mesmo risco.

Arborização

Ás árvores dão vida à muitos bairros da capital paulista onde o concreto predomina. Não somente no centro da cidade, mas também em bairros das zonas leste, oeste e centro, moradores reforçam a importância dos cuidados com esse ser vivo que, além de melhorar o ar que respiramos, proporciona uma sombra agradável e também torna mais bonita a paisagem das regiões.

Quer compartilhar alguma reclamação em seu bairro? Mande seu relato por WhatsApp (11) 9-7069-8639 ou para o email blitzestadao@estadao.com.