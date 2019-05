Baixas temperaturas intensificam preocupação com moradores de rua

SÃO PAULO – Nos dias mais frios, não é incomum observar vários moradores de rua encolhidos até mesmo em passarelas de estações do Metrô e terminais de ônibus ou embaixo de pontes e viadutos. A cada ano, dependendo da intensidade do frio, a preocupação aumenta.

Segundo a Climatempo, o frio chegará com mais força em São Paulo, Cuiabá, Rio de Janeiro e Belo Horizonte a partir de sexta-feira, 24. Na capital paulista, a mínima será de 13ºC e a máxima de 19ºC. No dia anterior, na quinta-feira, 23, a temperatura também cairá fortemente em Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e Campo Grande.

“Uma nova massa de ar frio, de forte intensidade, chega ao Brasil no decorrer desta semana e tem potencial para provocar temperaturas mais baixas do que as observadas na semana passada”, destacou a Climatempo.

Temperaturas abaixo dos 10°C poderão ocorrer no próximo fim de semana em algumas regiões do interior paulista.

“Alguns moradores de rua fazem fogueiras para se protegerem do frio, mas dependendo do local é perigoso. Já vi embaixo de viadutos, na zona leste. Outros moradores de rua também resistem para ir para abrigo porque têm animais de estimação. Nem todos aceitam. É muito triste alguém morrer porque passou frio nas ruas”, disse a estudante Simone Oliveira que participa de ações voluntárias.

A prefeitura informa que durante a época de baixas temperaturas, principalmente quando as temperaturas ficam abaixo de 13º graus, as equipes são orientadas a redobrar a atenção para atender as pessoas em situação de rua e ofertar acolhimento.

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), por meio do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), realiza busca 24 horas por dia para identificar pessoas ou famílias em situação de rua e oferecer acolhimento na rede socioassistencial.

“Equipes atuam das 8h às 22h e dispõem de 100 veículos para transportar as pessoas para os serviços da rede socioassistencial. Das 22h às 8h, a abordagem é realizada pela Coordenadoria de Pronto Atendimento Social (CPAS). Cabe ressaltar que essa população não é obrigada a aceitar acolhimento”, destacou em nota.

A população pode ajudar solicitando uma abordagem social e pode ser acionada por meio da Central SP 156. A solicitação pode ser anônima, mas é importante ter informações específicas para facilitar a identificação como endereço da via em que a pessoa em situação de rua se encontra.

RELEMBRE: Há doze anos, André, que preferiu não divulgar o sobrenome e a idade, enfrenta o rigoroso inverno na cidade de São Paulo. “A gente usa cobertores para montar a barraca e assim entra menos vento. A gente tem travesseiros e colchão. Tem um sofá que ajuda a fazer a barraca”, descreveu.

Pelo menos, mais cinco pessoas e dois cachorros, Pantera e Xuxa, moram com o André embaixo da passarela do metrô Tatuapé, na zona leste da cidade. Ao lado das barracas improvisadas e presas com algumas caixas de plástico, tem o colchão dos animais e também vasilhas para ração e água. “Elas comem bem. Ganham de moradores. Os cachorros são nossos verdadeiros amigos. A Xuxa está há dez anos comigo”, afirmou.

