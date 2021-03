Blitz educativa na capital paulista foca na prevenção ao novo coronavírus

Diante do aumento de casos, internações e mortes pelo novo coronavírus, a capital paulista realiza uma blitz educativa entre esta segunda-feira, 15, e sexta-feira, 19.

A ação, que visa conscientizar a população, acontece no momento em que o Estado de São Paulo registra o maior número de pacientes internados pela covid-19 em toda a pandemia. Entre as 24.285 pessoas internadas, 10.507 estão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 13.778 em enfermaria.

Nesta segunda-feira, em que entrou em vigor a fase emergencial – com medidas mais duras de restrição para conter a sobrecarga em hospitais e frear o aumento de casos e mortes -, foi registrado o segundo dia consecutivo com o número de pacientes em UTI ultrapassando a marca de dez mil. As taxas de ocupação desses leitos são de 90,5% na Grande São Paulo e 89% no Estado de SP.

A blitz educativa conta com a atuação das Secretarias Municipais da Saúde (SMS) e Mobilidade e Transportes (SMT), com participação da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), Guarda Civil Metropolitana (GCM) e do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) da Polícia Militar.

As ações de conscientização ocorrem das 7h às 9h, nos seguintes locais:

Segunda-feira – Estrada do Lageado Velho, nº 1.013 – Estrada Dom João Nery – zona leste;

Terça-feira – Av. Corifeu de Azevedo Marques com a Av. Escola Politécnica – zona oeste;

Quarta-feira – Av. Jabaquara com a Rua Fagundes Dias – zona sul;

Quinta-feira – Rua Pedroso com a Rua Maestro Cardim – centro;

Sexta-feira – Na rotatória entre a Av. Antônio César Neto, Av. Paulo Lincoln do Valle Pontin e Rua Francisca Espósito Tonetti – zona norte.

Lembrando sobre as medidas essenciais para prevenir a disseminação da doença que devem ser mantidas, a CET também colocará um painel móvel em cada um dos locais com a mensagem “Previna-se do coronavírus, use máscara sempre”.