Buraco e falta de sinalização em lombadas provocam insegurança no trânsito de SP

SÃO PAULO – Ruas esburacadas, calçadas quebradas e lombadas sem sinalização adequada são alguns problemas que tiram a tranquilidade de quem mora na capital paulista. Diariamente o Blog Blitz Estadão recebe queixa de munícipes sobre envolvendo essas situações.

“Tem um enorme buraco em frente ao ponto de ônibus da Avenida Sumaré, na zona Oeste, na altura do número 500, em frente ao Hospital Albert Einstein. Fica sempre com água parada com odor insuportável, parece até água de esgoto. Várias vezes já foi colocado asfalto e novamente ele volta a ceder. Quando os ônibus param quem está parado no ponto leva um banho de água suja”, reclamou Tânia Gorodniuk, que mora na região.

Ela reforça que o conserto precisa ser feito de forma correta para que não volte a acontecer rapidamente.

Em atenção à mensagem da leitora Tânia Gorodniuk, a São Paulo Transporte (SPTrans) informa que os reparos foram realizados no fim de janeiro.

Outro problema é com relação a falta de sinalização em lombadas que pode provocar acidentes.

“Estou indignada com a situação das lombadas da nossa cidade. O descaso é imenso, pois em vez de oferecerem segurança aos pedestres e aos motoristas, as lombadas se tornam as vilãs dos acidentes. Como não estão pintadas e ficam escondidas pela sombra de árvores, tornam-se invisíveis. Já presenciei acidentes na Vila Mariana, na zona Sul, e Vila Carrão, na zona Leste”, disse Maria de Lourdes Alvarenga.

Informamos que a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) realizou vistoria nas vias apontadas pela moradora.

Para a Avenida Engenheiro Luiz Gomes C. Sangirardi, na zona Sul, a engenharia de campo da CET elaborou projeto de manutenção, prevendo a repintura da sinalização de quatro lombadas.

Já para a Rua Evangelina, na zona Leste, foi elaborado projeto que prevê a manutenção da sinalização das lombadas na via. A data de execução do projeto aguarda agendamento.

LEIA TAMBÉM. Após fortes chuvas que atingem a cidade, moradores e comerciantes reclamam de um problema recorrente na zona leste da cidade. A Avenida Adriano Bertozzi fica totalmente alagada nos dois sentidos na altura do número 230, em frente a um posto de gasolina. A situação é ainda mais agravante porque na via há muitos buracos e carros já ficaram presos e precisaram ser guinchados. A via fica próxima a Jacu-Pêssego, na região do Parque do Carmo.

Quer compartilhar alguma reclamação em seu bairro? Mande seu relato por WhatsApp (11) 9-7069-8639 ou para o email blitzestadao@estadao.com.