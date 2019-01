Buraco em área alagada danifica veículos na zona leste de SP

SÃO PAULO – Após fortes chuvas que atingem a cidade, moradores e comerciantes reclamam de um problema recorrente na zona leste da cidade. A Avenida Adriano Bertozzi fica totalmente alagada nos dois sentidos na altura do número 230, em frente a um posto de gasolina. A situação é ainda mais agravante porque na via há muitos buracos e carros já ficaram presos e precisaram ser guinchados. A via fica próxima a Jacu-Pêssego, na região do Parque do Carmo.

“Sempre acontece. Chove e fica tudo alagado. A prefeitura já veio sugar a água, mas é preciso arrumar. Já faz dois meses”, disse o morador Antônio Sales que já presenciou carros sendo removidos do local com pneus estourados.

Na virada do ano, a forte chova trouxe ainda mais prejuízo. A frentista Edmárcia de Brito conta que mais de 20 carros ficaram presos nos buracos. “Eles passam pela água sem saber que há buracos. Os moradores já sinalizaram, mas não adiantou. Muitos carros caem no buraco e, depois de removidos, precisam parar no posto logo em frente. Sempre que chove, a via fica alagada”, relatou.

A reportagem do Blog Blitz Estadão foi ao local na terça-feira, 8, no fim da tarde, após forte chuva. Uma fila de carros se formou em razão da via praticamente toda alagada. Além disso, foi possível presenciar alguns carros passando pelos buracos e o risco de pedestres que precisam andar no meio da rua.

Confira vídeo:

A Subprefeitura Itaquera informou que realizou os serviços de drenagem da água, tapa-buraco e limpeza de bocas de lobo.

A contribuição da população é fundamental para manter as ações de zeladoria na cidade. O descarte irregular de entulho em vias públicas é passível de multa no valor de até R$15.520, conforme estabelece a Lei de Limpeza Urbana, nº 13.478/02, além de ser considerado crime ambiental.

Motoristas também relatam que um buraco na Rua Maranhão, no sentido da Avenida Paulista, também está causando transtornos.

“Eu mesmo quase estourei o pneu do meu carro. Tive danos no alinhamento e na direção do veículo”, reclamou o motorista Romero Titman.

Em relação ao buraco na Rua Maranhão, a Subprefeitura Sé informa que entrará na programação de reparos da regional.

Quer compartilhar alguma reclamação em seu bairro? Mande seu relato por WhatsApp (11) 9 7069-8639 ou para o email blitzestadao@estadao.com.