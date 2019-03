Caminhões de carga de rede atacadista desrespeitam moradores da zona leste de SP

SÃO PAULO – Moradores da Avenida Nordestina com a Rua Carlos Gilberto Campaglia, na Vila Nova Curuçá, na zona leste da capital paulista, relatam uma situação de constante desrespeito por parte de caminhões de carga e descarga do Assai Atacadista.

“Eles não respeitam horários de carga e descarga de mercadorias. Ocupam espaço de pedestres. Ficam dia e noite por aqui”, reclamou moradora que pediu para não ser identificada.

Independentemente do horário, é possível ver veículos parados na lateral do supermercado a espera de um espaço dentro do estabelecimento para entregar produtos. Alguns descarregam mercadorias mesmo na rua, atrapalhando pedestres e carros que trafegam pela via. A situação tem incomodado moradores que não conseguem andar pela calçada e ficam com receio de atravessar a rua já que os caminhões atrapalham a visão. Além disso, há receio em razão de haver muitos veículos grandes parados a todo o momento na via.

“Os caminhões deveriam entrar no supermercado, descarregar e ir embora, mas não é o que acontece. Desrespeito total. Até calçadas já quebraram”, reforçou morador do bairro que também preferiu manter o anonimato.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que a Avenida Nordestina faz parte das rotas operacionais fiscalizadas rotineiramente pelos agentes.

Em 2017, a CET recebeu 7 pedidos de fiscalização para o local. Em 2018, foram 5. Em 2019, 1 pedido.

“Para mais agilidade no acionamento de uma equipe operacional, é importante que a população também comunique as irregularidades pelo telefone 1188. O serviço está à disposição da população 24 horas todos os dias e a ligação é gratuita”, destacou a nota da companhia.

A rede Assai esclarece que o descumprimento dos horários de carga e descarga na unidade citada foi um problema pontual, já normalizado, embora moradores tenham feito queixas em outras ocasiões.

O estabelecimento reforça que, periodicamente, orienta os motoristas dos caminhões, que realizam a entrega de mercadorias, sobre os corretos procedimentos de carga e descarga.

Informa, ainda, que foram contratados funcionários com o objetivo de garantir uma melhor organização das atividades na área de docas da loja citada.

“A rede também já está em contato com o proprietário do imóvel que teve a calçada quebrada para contribuir na reparação do piso danificado em virtude do abastecimento da loja”, finalizou.

