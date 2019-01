Carros ficam presos em ‘buracos’ no asfalto após forte temporal

SÃO PAULO – Moradores da Rua Agenor Rocha com a Rua Apoquitaua, na zona leste da capital paulista, estão receosos com a realização de obras de esgoto na região. Depois de um forte temporal, alguns buracos, que tinham sido tampados temporariamente com pedras, foram abertos no asfalto e encobertos pela água. A situação ‘pegou’ de surpresa muitos motoristas que passaram pela região na madrugada do dia 1º de dezembro.

“Funcionários realizaram parte da obra e cobriram com pedras. Choveu e abriram as ‘crateras’ na via. Eu vi cinco carros ficarem presos nos buracos”, disse Fábio Nogueira que mora na região.

Moradores também ligaram para a Companhia de Engenharia de Trafego (CET) para pedir a interdição da via.

“Alguns moradores sinalizaram com madeiras e a CET veio ao local, mas antes disse muitos carros perderam até para-choques no buraco”, ressaltou um taxista que preferiu não se identificar.

Funcionários da Sabesp retornaram no dia 3 de dezembro para dar andamento aos serviços. Porém, moradores temem que não tenham colocado pedras suficientes nos buracos que estavam muito ocos. Ainda estão com receio de que o asfalto ceda rapidamente.

Eles também pedem que o recapeamento, após o término total das obras, seja feito corretamente para trincar o asfalto rapidamente.

Em nota, a Sabesp informa que está fazendo um remanejamento da rede de esgoto na Rua Apoquitauá, esquina com a Rua Agenor Rocha, na Vila Norma, na zona leste, onde será feito uma reposição definitiva do asfalto de acordo com os padrões de qualidade estabelecidos.

“Lembramos que a Companhia disponibiliza uma série de canais para a população. Além do atendimento presencial nas agências físicas, a empresa oferece o aplicativo Sabesp Mobile, a Agência Virtual e o chat online no site, além da Central de Atendimento, nos telefones 195 e 0800 011 9911 (Região Metropolitana de São Paulo) ou 0800 055 0195 (interior e litoral)”, reforçou a nota.

