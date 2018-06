Chuva provoca lentidão na Marginal do Tietê

SÃO PAULO – A chuva que atinge a capital paulista desde o início da manhã desta segunda-feira, 02, provoca lentidão na Marginal do Tietê, no sentido da Castelo Branco. Depois de temporada de seca no fim do inverno, São Paulo começa a registrar dias chuvosos na primavera.

Por volta das 12h, a Marginal do Tietê apresentava o pior índice de congestionamento, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

O trânsito segue carregado pela pista expressa, no sentido da Castelo, da ponte das Bandeiras até a ponte do Piqueri. Também há pontos de parada da ponte da Casa Verde até a ponte Júlio de Mesquita Neto, pela via local.

Em direção à rodovia Ayrton Senna, o congestionamento segue pela via local da ponte dos Remédios até a ponte Velha Fepasa e também entre as pontes da Casa Verde e Bandeiras.

Além de pontos de parada, o motorista precisa ficar atento às poças d’água que se formaram ao longo da via.

Segundo a Climatempo, as pancadas de chuva devem permanecer ao longo do dia.

Áreas de instabilidade vindas do interior do estado já provocam chuva moderada a forte nos municípios a noroeste da capital, como Santana de Parnaíba, Cajamar e Pirapora do Bom Jesus, e chegam a São Paulo com intensidade moderada a forte, deslocando-se de noroeste para sudeste.

Quer compartilhar alguma reclamação em seu bairro? Mande seu relato por WhatsApp (11) 9-7069-8639 ou para o email blitzestadao@estadao.com.