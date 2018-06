Com risco de queda, moradores voltam a cobrar remoção de árvores na zona sul

SÃO PAULO – Moradores da Rua Marizeiro, em Riviera Paulista, na zona sul da cidade, continuam receosos com a presença de duas árvores com risco de queda no bairro.

Segundo moradores, as árvores trouxeram vida ao bairro por décadas, mas agora apresentam perigo à vizinhança.

Elena Neves mora na região há mais de 30 anos e relata que começou a observar a queda de folhas no início deste ano.

Na semana passada, durante ventania e chuva, muitos galhos caíram, a fiação cedeu e a rua precisou ser interditada. Os bombeiros e a Eletropaulo foram chamados, mas alegaram que nada poderiam fazer sem a licença para a poda das árvores”, relataram moradores.

+++ Prefeitura faz parceria com Eletropaulo para acelerar poda de árvores antes da época de chuvas

A Prefeitura Regional M’Boi Mirim informa que realizou a vistoria na quinta-feira, 14, e emitiu laudo favorável para a remoção.

“A regional aguardará a liberação da Secretária do Verde e Meio Ambiente, que é a responsável por emitir autorização especial para remoção de árvores em Área de Preservação Permanente e Proteção Ambiental”, destacou a nota.

+++ Relembre: Queda de árvore deixa uma pessoa levemente ferida na Rua Itapeva

Quer compartilhar alguma reclamação em seu bairro? Mande seu relato por WhatsApp (11) 9-7069-8639 ou para o email blitzestadao@estadao.com.