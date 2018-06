Em razão das compras de fim de ano, CET monitora trânsito na 25 de março a partir desta 2ª

SÃO PAULO – Desde a semana passada, transitar pela região da 25 de Março está mais difícil, seja a pé ou mesmo de carro. Com a proximidade das festas de fim de ano, muitas pessoas já estão indo às compras.

“Prefiro já vir logo para fazer as compras, porque depois fica ainda mais lotado. O trânsito também está muito ruim. É preciso organizar a movimentação de carros e pedestres na região”, ressaltou Simone Oliveira.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito na região da Rua 25 de Março e imediações, de 20 de novembro até 23 de dezembro, em virtude do aumento do movimento de pedestres nessa região para compras de Natal e para as festas de fim de ano.

“O objetivo é proporcionar condições de acessibilidade, mantendo a fluidez e segurança ao público e garantir condições de circulação no sistema viário principal da cidade, como as avenidas 23 de Maio, Prestes Maia, do Estado e Radial Leste”, ressaltou a nota.

Interdições

De 20 de novembro a 23 de dezembro de 2017, de segunda-feira à sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados, das 10h às 16h.

Alterações

A Rua 25 de Março será interditada entre Rua Carlos de Souza Nazaré e Ladeira Porto Geral, bem como as suas transversais: Rua Afonso Kherlakian, Rua Lucrécia Leme e Ladeira da Constituição.

Aos sábados, a Ladeira Porto Geral também estará interditada, sendo permitido apenas o acesso à Rua Varnhagem.

A operação de carga e descarga de mercadorias deverá ocorrer fora do período de vigência do bloqueio. Nos períodos em que a Rua 25 de Março estiver bloqueada, a carga e descarga serão efetuadas nas ruas Barão de Duprat e Comendador Abdo Schahin.

Quer compartilhar alguma reclamação em seu bairro? Mande seu relato por WhatsApp (11) 9-7069-8639 ou para o email blitzestadao@estadao.com.