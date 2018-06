Entulho gera transtornos aos moradores da zona leste de SP

SÃO PAULO – Moradores do bairro A.E. Carvalho, na zona leste da capital paulista, reclamam do excesso de entulho acumulado no canteiro central da Avenida Águia de Haia. A reportagem da ‘Blitz Estadão’ foi conferir a situação e constatou a presença de restos de móveis, materiais de construção e até lixo orgânico. Além, da dificuldade para quem quer atravessar a via, o cheiro ruim também incomoda bastante.

A moradora Darli Honorato relata que é possível encontrar entulho no canteiro central por toda a via. “Da Avenida São Miguel até chegar ao metrô Arthur Alvim, há vários focos de entulho. É uma vergonha. E detalhe, os próprios comerciantes jogam o lixo, basta ver o que foi descartado e olhar as lojas nos arredores que dá para saber de onde veio. Eles deveriam ser penalizados”, cobrou.

O aposentado Wilson Lima concorda: “É muito entulho e há risco da presença de ratos”. Outro ponto onde o cenário também é agravante é na Rua Uacari, também no bairro A.E. Carvalho. “É preciso fazer uma limpeza e ter orientação aos moradores do bairro para que não descartem o lixo em qualquer lugar”, pediu Lima.

Próximo ao local onde é feito o descarte irregularmente, há o Ecoponto Parque Guarani, que recebe entulho, móveis, restos de poda de árvores e resíduos recicláveis. Ele fica localizado na Rua Manuel Alves da Rocha, 584, e funciona de segunda à sábado, das 6h às 22h, e aos domingos e feriados, das 6h às 18h. Para conhecer outros centros de reciclagem acesse o site da Prefeitura.

Moradores do bairro também pedem que seja feita a poda constantemente do gramado presente no canteiro central da Avenida Águia de Haia.

A Prefeitura Regional Ermelino Matarazzo informa que a manutenção no canteiro central da Avenida Águia de Haia é realizada em dias alternados. “Sobre o bueiro na Rua Uacari, a Prefeitura Regional Itaquera esclarece que uma equipe irá ao local para avaliar o tipo de intervenção necessária. A partir dessa vistoria, os serviços serão incluídos na programação de zeladoria da regional”, completou a nota.

