Estacionamento em calçada atrapalha passagem de pedestres na zona sul

Alguns estabelecimentos destinam parte de sua calçada para o estacionamento de veículos dos clientes. No entanto, quando ocupadas, essas vagas podem atrapalhar a passagem de pedestres, que deixam de ter acesso a uma via que seria própria para eles.

O morador Mauro Germano relatou o problema na calçada da farmácia Pague Menos, localizada na esquina da Avenida Portugal com a Rua Indiana, no Brooklin Paulista, zona sul de São Paulo. “Mais um comerciante que recebe a benesse da Prefeitura com a sua omissão e permite a existência de carros se utilizando da calçada em detrimento do pedestre”, escreveu em mensagem encaminhada à reportagem.

Em nota, a Subprefeitura de Pinheiros informa que o estabelecimento citado possui licença de funcionamento regular desde 2012. Ainda assim, o órgão diz que enviará uma equipe ao local para verificar se o espaço para veículos está de acordo com a legislação.

“A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que vai intensificar a fiscalização para coibir infrações de estacionamento irregular no cruzamento da Avenida Portugal com a Indiana, no bairro Itaim Bibi. Sempre que necessário, a população pode solicitar a presença dos agentes da CET ligando gratuitamente para o telefone 1188, que atende 24 horas por dia, ou através do site, no canal ‘Fale com a CET'”, acrescentou a nota.

Caçamba estacionada. Perto dali, no bairro Indianópolis, Germano relatou outro problema: uma caçamba ocupando uma vaga de estacionamento especial. “O infrator não se preocupa em passar despercebido, quer seja o contratante da caçamba ou o fornecedor”, disse.

O equipamento para acúmulo e transporte de entulho estava na esquina da Avenida Moaci com a Alameda dos Maracatins. “Se fosse um veículo, com certeza já teriam dezenas, talvez centenas de zelosos policiais aplicando multas”, disse Germano.

A CET, por meio de nota, afirma que é responsável por analisar pedidos e, de acordo com a viabilidade, emitir autorização para estacionamento de caçambas apenas em vagas de Zona Azul comum.

“As equipes de campo farão vistoria no cruzamento da Avenida Moaci com Alameda dos Maracatins, em Indianópolis. Se ficar constatado que a caçamba ocupa indevidamente vaga reservada para pessoas com deficiência, a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB) será acionada para a remoção e demais providências necessárias”, completou a companhia.

