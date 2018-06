Excesso de entulho nas ruas preocupa moradores principalmente em dias de chuva

SÃO PAULO – Moradores estão preocupados com o excesso de entulho abandonado em calçadas da cidade. Eles relatam que em dias de chuva, bueiros ficam entupidos e alagam vias da capital paulista.

Na Rua Georgina Diniz Braghiroli, na Vila Curuçá, na zona leste, a população reclama que um terreno baldio está repleto de lixo. Restos de construção, madeiras e comida se acumulam no local.

A Prefeitura Regional Itaim Paulista informa que o serviço de varrição no local citado está previsto para ser executado.

Ainda na zona leste, o morador Fábio Araújo volta a se queixar do excesso de lixo na Rua Apoquitauá com a Rua Agenor Rocha.

“Moradores da própria rua costumam colocar lixo no poste de energia. O serviço de limpeza de rua passou, mas largou parte do lixo. Solicito a limpeza e colocação de placa de proibido jogar entulho. No início do ano, a prefeitura regional colocou, mas não foi bem colocada e moradores de rua retiraram. Peço, por favor, a colocação novamente em um local mais alto no muro”, destacou Araújo.

A Prefeitura Regional São Miguel informa que a limpeza no local é realizada duas vezes por semana.

São Paulo tem quase 4 mil pontos de descarte irregular de lixo

Acabar com o descarte irregular de lixo em ruas, avenidas e terrenos baldios é um dos principais desafios da capital paulista. A mesma situação é observada em todas as regiões do município. Embaixo da Ponte do Jaguaré, na zona oeste, é comum encontrar lixo e restos de móveis.

Na esquina da Rua José Dias da Costa com a Rua Ernest Renan, no Morumbi, na zona sul, o morador Maxwell Lopes também reclama do acúmulo de lixo “Moro em um condomínio da região e há muito entulho no bairro”, relatou.

