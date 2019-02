Falta de sincronia de semáforos provoca lentidão na saída do terminal Palmeiras- Barra Funda

SÃO PAULO – Trabalhadores que utilizam ônibus no Terminal Palmeiras- Barra Funda na saída pela Rua Jornalista Aloysio Biondi relatam, que mesmo em dias sem chuva, o trânsito está bastante caótico na região. Muitos afirmam que o motivo é a falta de sincronia entre os semáforos que atrapalha o trânsito.

Por volta das 8 horas, em razão do horário de pico, já é observado um número maior de ônibus e carros circulando pelo bairro, mas nos últimos dias, a situação tem piorado ainda mais.

“Já fiquei mais de 15 minutos a espera do ônibus porque o ônibus não conseguia chegar no ponto em frente ao terminal, em razão do congestionamento. Dava para avistá-lo de longe, mas até encostar no ponto demorou muito”, reforçou o estudante Daniel Gonçalves.

A maioria dos ônibus que passa pela Rua Jornalista Aloysio Biondi para no semáforo, acessa a Rua Quirino dos Santos e segue pela Avenida Marques de São Vicente.

“Nos últimos dias, o trânsito está muito caótico na saída do metrô Palmeiras-Barra Funda, no acesso à Rua Quirino dos Santos. Demora mais de 20 minutos para chegar na Avenida Marques de São Vicente”, disse a administradora Talita Santos.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que fará a troca do controlador do semáforo instalado no cruzamento das ruas Quirino dos Santos e Tomás Edson, nos próximos dias.

“Esta medida vai equacionar os problemas de funcionamento do equipamento no local”, destacou a nota.

“Os motoristas dos ônibus ficam impacientes, assim como os passageiros. Tem dias que o semáforo está quebrado e tem dias que demora muito para abrir. Será que tem como sincronizar o tempo de abertura de forma que o trânsito possa fluir?”, questionou o aposentado Roger Martins.

A CET acrescenta que a população pode solicitar fiscalização, serviços e manutenção de semáforos à companhia ligando gratuitamente para o telefone 1188, que atende 24 horas por dia, ou então enviar o pedido através do site escolhendo o canal Fale com a CET.

Inaugurado em 17 de dezembro de 1988, o Terminal Palmeiras- Barra Funda fica localizado na Barra Funda e reúne linhas de ônibus municipais, intermunicipais, interestaduais, internacionais e metropolitanos, trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô).

