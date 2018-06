Frequentadores cobram limpeza do Parque Villa-Lobos

SÃO PAULO – Localizado no Alto de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista, o Parque Villa-Lobos é uma das principais áreas verdes de lazer da cidade. No entanto, frequentadores se queixam do descaso com o parque.

“O parque está abandonado. A limpeza não tem sido feita com frequência. Pisos imundos, canaletas assoreadas e o mato crescendo em áreas de grama”, criticou Virgílio de Sousa Andrade.

A moradora Regina Baratho também relata o descaso. “A limpeza do parque é precária e tem vários vigilantes que dormem nas cadeiras. Não vejo funcionários varrendo o parque. O Orquidário Ruth Cardoso também está abandonado”, destacou ela.

Segundo a administração do parque, estima-se que durante a semana cerca de 8 mil pessoas passem a cada dia pelo local. Aos finais de semana, o parque recebe cerca de 50 mil visitantes e aos feriados 60 mil.

+++ Parque da Aclimação enfrenta falta de vigilância e de manutenção

Além da falta de limpeza, moradores também reclamam do excesso de propaganda. “Há muitos banners que acabam ‘poluindo’ a paisagem verde”, reforçou Regina.

Em nota, a Direção da Coordenadoria de Parques Urbanos, que faz parte da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e é responsável pelo Parque Villa-Lobos, esclarece que o local possui contrato terceirizado de limpeza de arruamentos e afins e conta também com um contrato de manutenção de áreas verdes e manutenção civil.

+++ Tem algum carro abandonado em seu bairro?

“O contrato de jardinagem contempla a manutenção de todos gramados, bosques, floreiras e afins. Passamos por uma reestruturação com a equipe de jardinagem e todos os problemas citados em relação a grama alta e a falta de corte em determinados locais já foram sanados e estamos trabalhando para realizarmos uma manutenção cada dia mais eficiente. Possuímos equipes focadas na limpeza de banheiros e uma equipe de rua que realiza a varrição de arruamentos, canaletas e afins praticamente diariamente”, acrescentou a nota.

Quer compartilhar alguma reclamação em seu bairro? Mande seu relato por WhatsApp (11) 9-7069-8639 ou para o email blitzestadao@estadao.com.