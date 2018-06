Frequentadores reclamam de queda de árvores e falta de segurança em parque da zona sul

SÃO PAULO – Frequentadores do Parque Alfredo Volpi, no Morumbi, na zona sul de São Paulo, reclamam do descaso com o espaço de lazer. A ‘Blitz Estadão’ esteve no local, nesta quarta-feira, 26. Logo na entrada, pela Avenida Engenheiro Oscar Americano, a reportagem encontrou mato, árvores caídas, galhos e folhas secas espalhadas pelo chão. A sinalização se resumia apenas a um cone para indicar a interdição do canteiro.

Morador da região há quase 30 anos, o empresário Jorge Fernandes observa que o quadro se agravou desde o ano passado. “Desde setembro de 2016, o Volpi não é limpo, não tem manejo da mata, árvores caídas e outras que cairão em breve não recebem atenção e oferecem perigo aos frequentadores. Não tem segurança. O Volpi está largado à própria sorte”, relatou.

Ainda de acordo com o empresário, os banheiros estão ‘imundos’ e não há manejo florestal.

Os moradores entendem que a contratação do serviço de manejo é um processo mais demorado, porém, cobram a limpeza e a segurança como ações imediatas.

O administrador Luiz Ricardo Coelho mora há mais de 30 anos na região. Ele costuma correr e fazer caminhada no Parque Alfredo Volpi e lamenta a situação de abandono. “O parque ficou sem vigilância e sem manutenção porque os contratos venceram e não foram renovados. Este é um local para ser contemplado e para a prática de esportes. A falta de segurança espanta os visitantes”, avalia.

Fundado em 1970, em uma área de 142 mil metros quadrados, o público frequenta o local principalmente nos fins de semana. Há trilhas para caminhadas, lagos e playground para crianças. Animais e plantas de várias espécies também são encontrados na mata.

Para chamar a atenção das autoridades, moradores mobilizam as redes sociais. Os frequentadores criaram uma petição pública que está na página do Facebook ‘SOS Parque Alfredo Volpi’.

Outro lado. Em nota, a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo informa que está ciente da situação em que se encontra o Parque Alfredo Volpi. “Esse é apenas um dos muitos parques que estão precisando de melhorias na cidade. A equipe da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, incluindo o próprio secretário, Gilberto Natalini, realizou vistoria em diversos locais e se deparou com um cenário desagradável como esse já citado pelo munícipe. Isso porque na gestão passada muitos contratos de manejo, manutenção e segurança dos parques foram encerrados ou reduzidos há meses”, destacou a nota.

Segundo a pasta, todas as ações possíveis já estão sendo realizadas. Está em processo de licitação a contratação das empresas que passarão a cuidar desses espaços e nos próximos meses a situação estará normalizada.

Ainda de acordo com a secretaria, no caso do Parque Alfredo Volpi, o mato alto e a limpeza ineficiente são decorrentes do contrato de manejo que se encerrou na gestão passada. A administradora do parque, juntamente com um funcionário, está se empenhado nas ações de melhorias emergenciais e buscando a ajuda da própria população e de outros parceiros.

A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo promete investir na preservação dos 106 parques existentes na cidade.

