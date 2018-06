Galhos de árvores em fiação podem provocar acidentes no Jardim Europa

SÃO PAULO – Falta de poda de árvores, lixeiras quebradas e iluminação precária estão entre as principais reclamações de quem mora e trabalha na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, no bairro Jardim Europa, na zona oeste da capital paulista.

A reportagem da ‘Blitz Estadão’ constatou que em uma das árvores é difícil distinguir os galhos de árvores da fiação elétrica. Morador da região há 45 anos, Fábio Caram alerta para riscos de acidentes: “Há muitos anos existe este problema com esta árvore na Alameda Joaquim Eugênio de Lima. Está quase rompendo a fiação elétrica. Seria o caso dos órgãos competentes virem podar. Moradores não podem fazer por conta própria porque passa fios de energia e é arriscado”.

O cenário é agravante, principalmente em dias de chuva. “Há o risco de a árvore cair e destruir a fiação. A árvore está na calçada e seria melhor investir na prevenção para evitar acidentes”, reforçou Caram.

Ao percorrer as ruas da região, foi possível também verificar a existência de lixeiras quebradas. Em uma delas, só existia a tampa e muito lixo acumulado nos arredores.

O vigilante Fábio dos Santos destaca que a iluminação também é muito precária. “Lixeiras quebradas, árvores que precisam ser podadas e a iluminação à noite é muito ruim. Tem casos de assaltos no bairro”, disse.

A Prefeitura Regional Pinheiros informa que será solicitada a troca ou reposição das lixeiras quebradas. Sobre a questão de poda de árvores, a nota diz: “Será feita vistoria e, caso seja necessário, a Prefeitura Regional irá acionar a Eletropaulo para auxiliar nos serviços de intervenção arbórea”.

A Prefeitura também informa que na Alameda Joaquim Eugênio de Lima com a Rua Estados Unidos, houve um desligamento da chave de proteção que alimenta um trecho do circuito. “Esta chave desliga, com chuva ou raio, agindo como proteção do sistema, assim como um disjuntor. A chave foi religada”, finalizou a nota.

Quer compartilhar alguma reclamação em seu bairro? Mande seu relato por WhatsApp (11) 9-7069-8639 ou para o e-mail blitzestadao@estadao.com.