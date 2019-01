Lixo descartado nas praias do Guarujá incomoda banhistas

SÃO PAULO – Eram 11 horas da manhã do dia 5 de janeiro, e a Praia da Enseada, no Guarujá, litoral paulista, já estava com excesso de lixo na areia. Resto de alimentos, embalagens de sorvete de palito, garrafas de plástico, entre outros itens descartados por quem visitou a praia.

“Não fiquei na praia. Até tentei, mas às 11 horas já estava assim, intransitável. De todos, só tenho pena dos animais que dependem do mar saudável, da areia limpa e do ar puro. E também das crianças, que estão aprendendo com nossos exemplos. Ou seja, sem esperança para a humanidade”, lamentou a publicitária Kátia Oliveira, que frequenta a região constantemente.

O Blog Blitz Estadão destaca problemas dos bairros da capital paulista, mas recentemente recebeu uma queixa de paulistanos que frequentam o Guarujá e estão descontentes com o excesso de lixo encontrado na beira do mar.

“É muito bom beber, comer, curtir a praia e o sol, mas é tão ruim assim guardar em uma sacola os restos de nossa diversão para, depois, descartá-los no lugar adequado? Ou sempre vamos achar que isso é responsabilidade de outros? O problema é que ninguém se importa. Só sabemos reclamar. Do governo, das ongs, de tudo, mas na hora de cada um fazer sua parte, por menor que seja, todos fogem. Eu tenho vergonha de tudo isso”, reclamou a munícipe.

Em nota, a Prefeitura de Guarujá informa que realiza a limpeza na orla das praias três vezes ao dia, períodos da manhã, tarde e noite. O serviço inclui rastelagem da areia (limpeza mecânica), varrição e coleta de sacos de lixo.

De acordo com a prefeitura, equipes que atuam na fiscalização das praias orientam os banhistas, inclusive com distribuição de folhetos, sobre as normas e regras a serem obedecidas na orla. Além disso, o município conta com o Projeto Verão no Clima, que visa conscientizar turistas e munícipes a manterem as praias limpas.

Segundo turistas, que frequentam a região, no fim da tarde tem sido muito pior. Eles pedem multa para quem não respeita o meio ambiente. Também cobram a instalação de lixeiras em alguns pontos e a fiscalização efetiva, citada pela prefeitura.

