Matagal e entulho tomam conta de rua na zona leste da cidade

SÃO PAULO – Moradores da Rua Humberto Dantas, na Vila Constância, na zona leste da cidade, reclamam de excesso de mato e entulho na via. No final da rua, que é sem saída, existe uma escada que dá acesso à Avenida São Miguel. Embaixo dela, o mato toma conta do canteiro, assim como o excesso de lixo.

Na mesma rua, na altura do número 5A, existe um terreno que está praticamente abandonado. No entanto, do alto da escadaria é possível avistar mato alto, galinhas e muito lixo. Moradores temem também acúmulo de água que pode provocar a incidência do mosquito da dengue.

“A rua está com muito mato alto, muito lixo e entulho. Tem também um terreno que está abandonado e com mato alto. Providências devem ser tomadas”, pediu o morador José Antunes.

Em frente ao terreno que está abandonado também há muito entulho. “A calçada foi tomada por entulho e mato. Tem de tudo, de restos de móveis até lixo”, disse moradora que preferiu não se identificar.

A Prefeitura Regional Penha informa que o terreno está previsto para ser avaliado nesta semana. Se o local for área pública, os serviços de zeladoria serão incluídos na programação de atividades. Sendo particular, o proprietário será notificado para que realize a zeladoria o mais breve possível.

“Em relação ao lixo e entulho, a previsão para a equipe realizar a retirada também será no mesmo dia”, reforçou o posicionamento.

