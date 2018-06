Matagal toma conta de praça na zona leste de SP

SÃO PAULO – Uma área verde que deveria valorizar o bairro e dar vida à vizinhança, mas que pela falta de cuidado acabou virando ‘refúgio’ para lixo, mato alto e uso de drogas. Quem mora nas proximidades da Praça João Teixeira, no Jardim Fernandes, na zona leste, relata os inconvenientes enfrentados nos últimos meses.

“O bairro está sem zeladoria. Há mais de 8 meses não realizam limpeza. Eu já abri sete protocolos solicitando a limpeza e nenhum foi atendido. Tem escolas nas proximidades e alunos atravessam a praça todos os dias. Mas agora, ela foi tomada por sujeira e usuários de drogas”, reclamou o morador Carlos Oliveira.

A reportagem da Blitz Estadão esteve na região e constatou as queixas da população do bairro. Ao descer a escadaria, que existe no meio da praça, a sensação é de total insegurança. O mato chega a cobrir uma pessoa de 1,8m. Nem parece ser uma praça. Além disso, o cheiro forte prevalece em razão do excesso de lixo.

Na tarde desta sexta-feira, 28, um morador estava varrendo a frente de sua residência e descartando o lixo no matagal da praça. Ele não quis falar com a reportagem. Esta, porém, é uma situação observada constantemente, relatou Antônia Aparecida. “Os vizinhos jogam lixo na praça, mas também olha como está grande o mato”.

Confira o vídeo:

Resto de comida, fraldas sujas, garrafas de plástico e entulho de árvores foram alguns dos itens encontrados no chão da praça. “A quadra esportiva não existe mais, brinquedos quebrados e bancos quebrados”, reforçou Oliveira. O local que deveria servir de área de lazer e esporte para muitas pessoas do bairro está praticamente deserto. Nesta sexta à tarde, somente alguns jovens atravessavam a praça a caminho da também abandonada quadra esportiva.

A Prefeitura Regional Itaquera informa que os serviços de limpeza e corte de mato da Praça João Teixeira estão previstos para serem realizados até a próxima semana.

Quer compartilhar alguma reclamação em seu bairro? Mande seu relato por WhatsApp (11) 9-7069-8639 ou para o email blitzestadao@estadao.com.