Morador cobra limpeza de córrego na zona leste de São Paulo

Elton Pereira dos Santos é morador do Jardim Arize, na zona leste de São Paulo, e desde janeiro de 2017 solicita à Prefeitura uma limpeza nas áreas interna e externa do córrego localizado na extensão da Avenida Belarmino Ferreira, que cruza a Rua Abor, onde mora. Segundo ele, o mato alto nas margens colabora para a proliferação de mosquitos e ratos no local.

“Além disso, muitas pessoas jogam lixo e até animais mortos na parte interna e externa do córrego. Em março deste ano, houve uma chuva muito forte na região, o que ocasionou enchentes, gerando perdas para alguns moradores da rua onde moro”, relatou Santos. O morador registrou imagens da enchente e da margem externa do córrego onde os munícipes descartam lixo indevidamente.

Outra queixa de Santos é que a falta de poda das árvores no local compromete a iluminação pública e também aumenta a sensação de insegurança aos moradores.

A Prefeitura Regional Itaquera afirma que, no começo de junho, realizou o serviço de poda de mato no entorno do córrego e que os outros serviços seriam incluídos na programação de zeladoria de julho. O morador diz, no entanto, que o trabalho foi feito parcialmente.

“Foi feita uma limpeza bem superficial na parte externa do córrego, porém, internamente, nada foi feito. O mato interno está muito alto e a parte que dá vazão para o rio Aricanduva está bem cheia de sujeiras”, afirma Santos. Segundo ele, o serviço de desratização não foi realizado.

A reportagem entrou em contato novamente com a Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais que enviou a seguinte nota: “A Prefeitura Regional de Itaquera esclarece que realiza a limpeza do córrego citado periodicamente e que conta com a população para que não seja realizado descarte irregular de lixo no local. O munícipe pode usar os canais de comunicação do 156 ou o app Limpa Já. Para o local está agendada uma nova limpeza em agosto”.

