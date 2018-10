Morador reclama de carros abandonados por meses na zona sul

Carros abandonados podem ser vistos por toda a cidade de São Paulo. O Blitz Estadão faz, inclusive, um mapeamento dessas ocorrências enviadas por leitores do blog. Recentemente, o morador Mauro Gamero se queixou do abandono de, pelo menos, três veículos no Brooklin Paulista há alguns meses.

“Isso mostra o descaso com que os cidadãos são tratados pela Subprefeitura de Pinheiros. Não adianta denunciar, o que já foi feito por mim”, disse Gamero ao Blitz em julho. Dois meses depois, ele voltou a relatar o mesmo problema, com os mesmos carros.

Segundo o morador, os carros estão ao longo de pouco mais de 300 metros da Rua Nebraska, no Brooklin Paulista, zona sul da capital. Um deles está na altura do número 742, outro no 580 e o terceiro, no 497.

Em nota, a Subprefeitura de Pinheiros, responsável pela região do Brooklin Paulista, diz que enviará uma equipe para vistoriar a via e que adotará o procedimento operacional padrão para remoção dos veículos abandonados. O órgão afirma que 292 solicitações do tipo foram atendidas só esse ano.

“É importante destacar que qualquer cidadão pode e deve denunciar o abandono de veículos para a Prefeitura por meio do telefone SP156, praças de atendimento das Subprefeituras ou pelo site”, orienta a nota.

A Subprefeitura diz ainda que, quando se constata uma denúncia de carro abandonado, primeiro é afixada no automóvel uma notificação. Depois de cinco dias da notificação, e desde que não haja providências por parte do proprietário ou responsável pelo carro, o veículo é removido e encaminhado ao pátio da Subprefeitura.

“Entretanto, para que este veículo seja removido, é necessário que a Subprefeitura siga procedimentos legais e administrativos. Entre eles: verificar junto a demais órgãos competentes, como Polícia Militar, CET e DETRAN, se o veículo não tem relação com crime, sinistro ou furto ou, ainda, se não possui nenhum tipo de pendência judicial”, ressalta o órgão.

O abandono de veículos em vias públicas prevê multa de R$ 15.520 de acordo com a Lei de Limpeza Urbana. Além disso, cabe ao responsável que queira reaver o carro, após a remoção, arcar com os custos desta. Os valores variam de acordo com o tipo do automóvel, a distância do pátio da Subprefeitura, o equipamento utilizado para o procedimento e o trabalho da equipe, além do custo diário da estadia, também calculada conforme o tipo de veículo, informa a Subprefeitura.

Quer compartilhar alguma reclamação em seu bairro? Mande seu relato por WhatsApp (11) 9 7069-8639 ou para o email blitzestadao@estadao.com.