Moradores cobram fiscalização em padaria que vende frango assado na zona leste

SÃO PAULO – Moradores do Largo São José do Belém com a Rua Cajuru, no Belenzinho, na zona leste da cidade, estão receosos com a presença de oito botijões de gás que ficam ligados e expostos na calçada da padaria que vende frango assado aos fins de semana.

“A exposição dos botijões coloca em risco a vida de pedestres que passam por ali”, destacou o morador Léo que preferiu não dar o sobrenome.

A Prefeitura Regional Moóca informa que não há denúncia ou solicitação referente ao local citado pela reportagem. Entretanto, ele está previsto para ser fiscalizado.

“Reiteramos a orientação para que os munícipes sempre busquem auxílio, em primeiro lugar, na regional que desejar atendimento com o registro de protocolo pelos canais do 156. Com o pedido registrado, é iniciado o processo de logística e programação das atividades pelas equipes das prefeituras regionais”, finalizou a nota.

Leia também: Moradores da zona leste voltam a cobrar serviço de limpeza na região

Moradores da Rua Humberto Dantas, na Vila Constância, na zona leste da cidade, voltaram a reclamar de excesso de mato e entulho na via. No final da rua, que é sem saída, existe uma escada que dá acesso à Avenida São Miguel.

Quer compartilhar alguma reclamação em seu bairro? Mande seu relato por WhatsApp (11) 9-7069-8639 ou para o email blitzestadao@estadao.com.