Moradores cobram segurança e iluminação em parque da zona leste de SP

SÃO PAULO – Localizado na Rua Taquari, 549, na zona leste da capital paulista, o Parque da Mooca reúne área verde, de lazer e serve ainda como passagem para estudantes do Clube Escola Mooca e pacientes da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) que ficam dentro do complexo. Esportistas e famílias também frequentam diariamente o espaço.

Diante da importância, moradores relatam receio pela falta de segurança e também cobram melhorias na iluminação.

“Grave falta de iluminação. Além das atividades que podem ser realizadas no parque, o mesmo serve para passagem dos estudantes da Universidade São Judas e para os estudantes da escola que fica dentro do parque. Apesar de ter uma base da Guarda Civil Metropolitana na região, dificilmente eles fazem ronda dentro do parque”, disse morador que preferiu não se identificar.

O Departamento de Iluminação Pública (ILUME) enviou uma equipe de manutenção ao Parque da Mooca e identificou o desarme da chave de acionamento do circuito da rede de iluminação. “Foi realizado o reparo devido e a iluminação está normalizada”, destacou em nota.

A prefeitura informa ainda que a Guarda Civil Metropolitana (GCM) tem uma base no local e realiza rondas, diariamente, com viaturas e motocicletas, “inclusive utilizando o efetivo ordinário e da Diária Especial por Atividade Complementar (DEAC)”.

De acordo com os dados da Superintendência de Planejamento da GCM, no período de janeiro de 2018 a abril de 2019, foram realizadas 149 ações neste parque, dentre elas estão averiguação de atitude suspeita, auxílio à gestante e animal em situação de risco.

Dentro do parque, frequentadores também relatam que em alguns locais há galhos e folhas velhas de árvores. “Cai quando chove muito, mas não é feito o serviço de limpeza”, destacou Kleber Santos, que mora e também estuda na região.

A Secretaria de Esportes e Lazer de São Paulo acrescenta que iniciou, no último dia 3, o programa de mutirão de zeladoria “Seu Clube, Nosso Bairro”.

“Além disso, será efetuada a revitalização completa em 70% dos clubes da cidade, conforme o Plano de Metas para o biênio 2019/2020, já divulgado pela Prefeitura de São Paulo”, reforçou a nota.

