Moradores cobram zeladoria em praça da região do Pacaembu

SÃO PAULO – Moradores do Pacaembu, na zona oeste da cidade, reclamam que a Praça Wendell Wilkie está abandonada. A moradora Vera Bertolucci ressalta que a última solicitação feita ocorreu em 12 de dezembro, mas depois de 30 dias para a execução do serviço, os problemas permanecem no local.

“O mato está muito alto, lixo e dejetos são diariamente jogados lá. Ratos e mosquitos tomam conta do lugar”, diz a moradora.

A situação também provoca receio por causa do risco de doenças. “Temos receio de leptospirose e dengue. O município deveria fiscalizar e evitar o abandono das praças”, destacou o morador César Dias.

A Prefeitura Regional Sé informa que enviou uma equipe para vistoriar e realizar o corte de grama e limpeza no local citado.

A Prefeitura Regional Lapa acrescenta que fará uma vistoria nesta sexta-feira, 23, e, caso constatada a irregularidade, os serviços de corte de grama e limpeza entrarão na programação da semana que vem.

Matagal toma conta de praça na zona leste de SP

Quem mora nas proximidades da Praça João Teixeira, no Jardim Fernandes, na zona leste, relata os inconvenientes enfrentados.

“O bairro está sem zeladoria. Há mais de 8 meses não realizam limpeza. Eu já abri sete protocolos solicitando a limpeza e nenhum foi atendido. Tem escolas nas proximidades e alunos atravessam a praça todos os dias. Mas agora, ela foi tomada por sujeira e usuários de drogas”, reclamou o morador Carlos Oliveira.

