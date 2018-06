Moradores criticam apropriação indevida de ruas no Itaim Bibi

SÃO PAULO – Moradores reclamam que a Travessa Tolstói de Carvalho e Mello, no Itaim Bibi, na zona oeste, foi fechada sem autorização da prefeitura por empreendimentos comerciais.

“A travessa, que cruza a Avenida Brigadeiro Faria Lima, encontra-se bloqueada. Queria saber como funciona o termo que autoriza o fechamento de uma via pública. Cito também a Rua Lício Nogueira”, questionou morador que preferiu não se identificar.

Moradores acrescentam que a prática de fechar vias irregularmente na região do Itaim Bibi está se tornando bastante comum. “A apropriação indevida de ruas públicas em um dos bairros mais caros de São Paulo tem se tornado bastante comum, mas é uma prática totalmente prejudicial para os bairros”, lamentou outro morador.

A Prefeitura Regional Pinheiros informa que a Travessa Tolstói de Carvalho está prevista para ser fiscalizada ainda essa semana e, constatadas as irregularidades, as devidas providências serão tomadas seguindo as normativas vigentes.

