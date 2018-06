Moradores da Vila Formosa temem desabamento de residências

SÃO PAULO – Moradores da Avenida Vereador Abel Ferreira, na Vila Formosa, na zona leste de São Paulo, estão receosos com a presença constante de rachaduras em suas residências.

Sanny Mohamed reside na região e relata que observou rachaduras no andar de cima de sua casa. “Estou muito aflita, porque surgiu uma trinca no andar de cima da minha casa, e esse andar foi feito há cerca de 2 anos. No térreo, meu pai teve de tirar uma porta de metal de um dos cômodos, porque o desnível não permitia que ela fechasse”, relatou a moradora.

Munícipe relata que já entrou em contato com a prefeitura, mas não conseguiu agendar visita técnica.

O receio maior da população é para o risco de desabamento já que as rachaduras e desníveis podem indicar que a estrutura do imóvel está comprometida.

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana informa que encaminhou a solicitação para a Defesa Civil, que abriu um protocolo de atendimento desse caso e uma equipe irá até o local.

+++ Por risco de desabamento, árvore é removida na zona norte

Uma árvore de médio porte que estava em cima de um morro de terra na Avenida Elísio Teixeira Leite, na altura do número 1.200, no bairro Sítio Morro Grande, na zona norte, foi removida, por causa do risco de desmoronamento.

“É perigoso. Dá medo até de andar pela calçada. Com a chuva, o risco é ainda maior, ressalta o morador Augusto José. Moradores também questionam a retirada de outras duas árvores que estão no mesmo barranco e apresentam o mesmo risco.

