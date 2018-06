Moradores da Vila Mariana cobram limpeza em terreno da Eletropaulo

SÃO PAULO – Moradores da Rua Embuaçu, Rua Borebi e Praça Guté, na zona sul da cidade, não aguentam mais a falta de limpeza em um terreno da Eletropaulo, localizado na região. Eles relatam que antigamente havia torres de transmissão, mas hoje o mato alto e a sujeira tomam conta do espaço.

Moradora do bairro há 2 anos, que preferiu não se identificar, diz que já viu até ratos saindo do terreno. “É preciso ter uma manutenção constante, não adianta vir um dia e depois ficar anos sem retornar. Eu liguei para cobrar a limpeza. Mas a empresa não veio no dia combinado e decidiu prorrogar a visita. E é importante ressaltar que este terreno é comprido, ele vem desde a Praça Guté até a Avenida Doutor Ricardo Jafet, porém, algumas ruas dividem o terreno em diversas partes”, relatou.

O ambiente também se tornou abrigo para usuários de drogas. “O mato é muito alto e vira esconderijo para quem usa drogas”, destacou a moradora.

Outra moradora, que também preferiu não se identificar, disse que já viu mosquitos diferentes. “Eu tenho um bebê de um ano e me preocupo com a transmissão de doenças. Existe o risco de doenças, por causa dos ratos e insetos. E a água parada, quando chove, pode provocar dengue”, explicou.

A AES Eletropaulo esclarece que a limpeza do terreno está prevista para o dia 23 de maio, ‘salvo imprevistos’.

