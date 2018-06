Moradores da zona leste voltam a cobrar serviço de limpeza na região

SÃO PAULO – Moradores da Rua Humberto Dantas, na Vila Constância, na zona leste da cidade, voltaram a reclamar de excesso de mato e entulho na via. No final da rua, que é sem saída, existe uma escada que dá acesso à Avenida São Miguel.

Na mesma rua, na altura do número 5A, existe um terreno que está praticamente abandonado. Segundo relatos, o problema persiste há muito tempo. “O terreno está abandonado, há mato na calçada e também no muro. Tenho medo da dengue. Pode ter focos de água parada dentro do terreno”, destacou a moradora Ana Luísa.

Embaixo da escadaria, que dá acesso à Avenida São Miguel, além do mato, há muito lixo. “O local virou ponto de descarte irregular de lixo por causa da falta de limpeza. Há resto de comida, construção e até tênis velho”, criticou Vera Magalhães.

A Prefeitura Regional Ermelino Matarazzo informa que a limpeza de corte de mato está programada para ser executada até quinta-feira, 14. Com relação ao terreno, a informação já foi enviada ao setor de fiscalização para providências necessárias.

+++ Leia ainda: Moradores reclamam de buracos em corredor de ônibus na região central

Uma cratera que se abriu no corredor de ônibus da Rua Brigadeiro Tobias, na altura do número 780, em frente ao metrô Luz, na região central da cidade, coloca em risco a segurança de passageiros. Muitos veículos precisam invadir a faixa de carros para desviar do buraco. Segundo moradores que utilizam ônibus com frequência na região, o risco de acidente é grande. “Um buraco em um corredor de ônibus. Já abri oito protocolos e até agora nada”, reclamou Luiz Gorodetcki.

Segundo moradores, a prefeitura realizou o conserto, porém o buraco voltou a abrir. “O serviço feito derreteu como manteiga”, reclamou Gorodetcki.

A Prefeitura Regional Sé esclarece que já realizou a limpeza e reforma da boca de lobo no local citado pelo leitor. Entretanto, a regional fará nova vistoria ainda nesta quarta-feira, 13.

