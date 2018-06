Moradores de Cerqueira César reclamam de queda constante de energia

SÃO PAULO – A Rua Barão de Capanema fica localizada no bairro Cerqueira César, na zona oeste da capital paulista. A região é bastante arborizada, porém, em dias de chuva, principalmente, a queda de energia é muito frequente na vizinhança.

O morador Sorin Premisleaner relata ainda que é comum ouvir até ‘estouros’ dos postes de energia elétrica. “Basta uma chuvinha e a luz elétrica some. No bairro Cerqueira Cesar, isto é muito frequente, após os ‘estouros’ que acontecem, principalmente, na Rua Barão de Capanema e o bairro inteiro fica sem luz por várias horas”, destacou.

A aposentada Rose Minervino Dias também afirma que o bairro fica sem energia sempre que chove. “É comum ficar sem luz. Tem também muitas árvores no bairro. É bom, mas é preciso podá-las com frequência para não atingirem a fiação”, reforçou.

Entre as reclamações de falta de energia, a reportagem da Blitz Estadão encontrou uma ação positiva por parte dos próprios moradores. As árvores são enfeitadas com orquídeas, o que dá mais vida ao bairro. “As orquídeas são plantadas por moradores. Acho muito bonitas as plantas”, admira Rose.

Sobre a falta de luz no bairro Cerqueira César, a AES Eletropaulo esclarece que o motivo das interrupções de energia n?a Rua Barão de Capanema ocorre?, principalmente, ?devido à queda de galhos de árvore sob a rede elétrica. ?“Por isso, a companhia ?tem programadas, para este mês, podas preventivas no endereço”, esclareceu a nota.

Quer compartilhar alguma reclamação em seu bairro? Mande seu relato por WhatsApp (11) 9-7069-8639 ou para o email blitzestadao@estadao.com.