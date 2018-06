Moradores de Itaquera reclamam de superlotação no CRAS da região

SÃO PAULO – Moradores de Itaquera, na zona leste da capital paulista, que dependem do atendimento no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), reclamam das filas que se formam em frente ao local a partir das 5 horas da manhã.

“Quem precisa atualizar cadastro da Bolsa Família, por exemplo, enfrenta longas filas. Desempregados, muitas vezes, doentes, que dependem deste auxílio social. É preciso contratar mais funcionários”, relatou Anselmo Serafim.

População relata ainda o descaso com pessoas que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade. “Muitas vezes, ficamos no frio e na chuva aguardando o atendimento. É um absurdo”, relatou morador que preferiu não se identificar.

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social informa que aumentou de quatro para seis o número de entrevistadores do Cadastro Único, tornando possível atender um número maior de famílias. “Desta forma, é possível atender diariamente toda fila”, ressaltou a nota.

O CRAS Itaquera atende os munícipes de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 18h, com grande demanda de famílias em busca de inclusão e atualização do Cadastro Único.

“Ressaltamos que toda a equipe do CRAS tem se mobilizado todos os dias para prestar um bom atendimento aos munícipes que procuram o serviço”, finalizou o posicionamento.

Quer compartilhar alguma reclamação em seu bairro? Mande seu relato por WhatsApp (11) 9-7069-8639 ou para o email blitzestadao@estadao.com.