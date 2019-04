Moradores de Perdizes colocam placa em árvore alertando para o risco de queda

SÃO PAULO – Os galhos de uma árvore de grande porte na Rua Bartira, na esquina com a Rua Cardoso de Almeida, em Perdizes, na zona oeste da capital paulista, chegam até o posto de gasolina localizado do outro lado da rua. Diante da forte chuva que atinge a cidade, mesmo no outono, moradores demonstram receio. “Os galhos atingem a fiação e há risco de queda”, destacou o frentista José Wilson que trabalha há alguns anos na região.

A árvore está inclinada e recentemente ganhou uma placa com os dizeres: “Estou caindo”. A moradora Ilda Klajman alerta para os riscos de a árvore tombar.

“Ela pode cair em cima de um poste com dois transformadores, que fica ao lado do posto de gasolina. Se isso acontecer, teremos inevitavelmente uma explosão. Já fui na Prefeitura Regional da Lapa, eles vieram e disseram que nada poderia ser feito porque a Eletropaulo teria que desligar a fiação”, disse ela.

Na última quinta-feira, 2, um caminhão da Eletropaulo foi ao local para realizar a poda da árvore.

