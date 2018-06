Moradores denunciam ocupação irregular e descarte incorreto de lixo na zona oeste

SÃO PAULO – Moradores da Lapa, na zona oeste da cidade, solicitam a fiscalização de obras e terrenos no bairro. Segundo relatos, há uma construção irregular na Rua João da Rocha Ferreira. “No mesmo local também é feito descarte clandestino de lixo”, destacou o morador Carlos, que preferiu não dar o sobrenome.

Moradores reforçam que já entraram em contato com a prefeitura regional, mas até o momento nada foi resolvido. “Não sei mais a quem recorrer”, lamentou um dos moradores.

Sobre o primeiro problema apontado, informamos que o agente da regional Lapa foi ao local e constatou uma edificação irregular. Sobre a calçada, o responsável foi intimado a desocupar a área pública no prazo de 15 dias, conforme Artigo 4.º, do Decreto Municipal n.º 48.832, de 17 de outubro de 2007.

Em relação à segunda irregularidade, uma equipe de Limpeza Urbana esteve no local no dia seguinte e efetuou a retirada do material. Como houve um novo descarte irregular, a equipe compareceu ao local na terça-feira, 12.

“Cabe ressaltar que, apesar dos nossos esforços, reforçamos a necessidade de apoio da população para que os munícipes não depositem materiais inservíveis nas ruas. O descarte irregular de lixo e entulho é crime ambiental passível de multa em mais de R$ 18 mil, conforme previsto em lei”, destacou a nota.

Zona norte. Na Vila Maria Alta, a queixa é com relação ao mato alto. “Mato na sarjeta e na calçada da Rua Marques de Pombal, na altura do número 163, impede a passagem de pedestres”, ressaltou o morador Iderito.

+++ Leia mais: Há 30 anos, rua na zona norte não é recapeada

Quem mora na Rua Miguel Gonçalves dos Reis, no Sítio Morro Grande, na zona norte da cidade, reclama do asfalto esburacado. “Há mais de 30 anos, a via não recebe recapeamento. Está cheia de ondulações e também buracos”, reclamaram moradores do bairro.

Quer compartilhar alguma reclamação em seu bairro? Mande seu relato por WhatsApp (11) 9-7069-8639 ou para o email blitzestadao@estadao.com.