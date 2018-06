Moradores denunciam podas e edificações irregulares na zona sul de SP

SÃO PAULO – Moradores do Jardim Petrópolis, na zona sul, reclamam de uma construção irregular e corte de árvores na Avenida Professor Vicente Rao, 1.150, no Jardim Petrópolis.

Morador, que preferiu não se identificar, informa que observou o corte de duas árvores grandes. Ele fez queixa, inclusive, à prefeitura de São Paulo.

“A obra foi embargada pela prefeitura, mas os responsáveis, sem o mínimo constrangimento, continuam a executá-la à vista de todos numa afronta ao poder do município. O pior é que existe o risco iminente de corte de outras árvores”, relatou o morador.

Uma das árvores foi, segundo os moradores, ‘enforcada’ pela construção irregular. “Estamos preocupados com essa ação irregular e criminosa. Providências devem ser tomadas”, reforçou morador que não quis se identificar.

Com relação à obra na Avenida Professor Vicente Rao, 1.150, a Prefeitura Regional Santo Amaro informa que está ciente das denúncias e que todas as providências administrativas estão sendo tomadas, inclusive o emparedamento da obra.

Moradores da Rua Frei Antônio da Piedade, no Jardim Jussara, na zona sul, estão receosos com a presença de uma árvore que está com o tronco corroído por cupins.

