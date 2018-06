Moradores do Horto Florestal reclamam de descarte irregular de entulho

SÃO PAULO – Na Rua Theodomiro Morais Cunha com a Rua João Miguel Ferreira, no Horto Florestal, na zona norte, os pedestres precisam andar pelas ruas por causa do excesso de lixo que ocupa as calçadas.

“As pessoas só podem andar pelas ruas, mas é perigoso”, reforça o morador Miguel Ferreira.

A Prefeitura Regional Jaçanã/ Tremembé informa que o serviço de varrição no local citado foi realizado.

“Posteriormente, será feita uma ação de fiscalização para averiguar a origem do descarte irregular de entulho e punir os responsáveis”, acrescentou a nota.

Entulho. Acabar com o descarte irregular de lixo em ruas, avenidas e terrenos baldios é um dos principais desafios da capital paulista. A mesma situação é observada em todas as regiões do município. Embaixo da Ponte do Jaguaré, na zona oeste, é comum encontrar lixo e restos de móveis.

