Moradores fazem trabalho de zeladoria nas zonas norte e oeste de SP

SÃO PAULO – Diante de tantas queixas com relação aos buracos em avenidas, semáforos quebrados, falta de limpeza e segurança pública, a reportagem da Blitz Estadão destaca, nesta sexta-feira, 15, duas iniciativas positivas feitas pelos próprios moradores dos bairros.

A praça Homero Silva, na Pompeia, na zona oeste da cidade, é cuidada pelos vizinhos do bairro. No local, há um lago e plantas nos arredores. A zeladoria se estende para as árvores e gramado da praça. Lá, antigamente havia até uma horta, onde moradores colhiam o que plantavam.

Na zona norte, na Rua José Pires de Oliveira, na altura do número 123, no Tremembé, um terreno vazio é cuidado por moradores. Quem olha nem imagina que o local estava abandonado, diante da atenção que o atual jardim recebe. “Os próprios vizinhos se uniram para dar vida ao local”, lembra a moradora Maria Luchesi.

Neste domingo, 17, é lembrado o Dia da Gentileza Urbana. A data está inserida no Programa Gentilezas Urbanas do Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP), que foi lançado em janeiro de 2013, com a proposta de incentivar as pessoas, empresas, associações e instituições públicas e privadas a interferir positivamente na melhoria da qualidade da vida urbana e da convivência nos espaços coletivos.

Para lembrar a data neste ano, o Secovi-SP realizará na próxima quarta-feira, 20, uma campanha de doação de sangue. Na sede da entidade na Rua Doutor Bacelar, 1.043, na Vila Mariana, na zona sul, a doação será em parceria com a Fundação Pró-Sangue, das 8h30 às 15h30, e na sede da Universidade Secovi, que fica na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 2.533, no Jardim Paulista, o atendimento será das 8h às 17h, e a ação será em parceria com o Banco de Sangue de São Paulo. Para mais informações acesse o site do Secovi.

Boa Vizinhança. Tem alguma iniciativa em seu bairro que vale destacar? Um grupo de vizinhos fez uma ação legal que pode ser aplicada em outros locais? Conte para nós a sua experiência. Use a hashtag #estadaoboavizinhanca no Instagram com a foto ou vídeo que você quer compartilhar. Elas vão aparecer em um mapa interativo no ‘Estadão’. Não esqueça de marcar o local da imagem (ativar a geolocalização de seu aplicativo).

