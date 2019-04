Moradores jogam concreto em buraco no asfalto para evitar acidentes na zona leste de SP

SÃO PAULO – O receio de uma pessoa cair e se machucar ou um pneu de carro ficar preso fez com que moradores da Rua Atílio Caramori, na altura do número 75, na Vila Curuçá, na zona leste de São Paulo, cobrissem com concreto um buraco na via.

“Há meses, relatamos o problema. O buraco pode provocar um grave acidente, já que está em frente a uma escola infantil. O buraco está oco e o seu tamanho aumenta a cada dia”, relatou a moradora Vanessa, que preferiu dar apenas o primeiro nome.

Moradores também reforçam que improvisaram o conserto para evitar acidentes.

“Foi preciso colocar alguma coisa. Jogamos concreto. O padre da igreja ajudou. Carros já ficaram com o pneu preso. Abrimos chamado na Prefeitura”, afirmou a estudante Simone dos Santos.

A Subprefeitura Itaim Paulista informa que até a próxima sexta-feira, 3, uma equipe irá vistoriar a Rua Atílio Caramori para, na sequência, realizar os serviços de reparação da via.