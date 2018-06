Moradores reclamam de buracos abertos após fortes chuvas na zona leste

SÃO PAULO – No cruzamento da Avenida Deputado Dr. José A. Pinotti com a Rua Cravari, no Parque Residencial D’Abril, um buraco se formou no asfalto, após fortes chuvas que atingiram a região.

Moradores relatam o risco de acidente. “Os carros passam em alta velocidade e tentam desviar em cima do buraco. É arriscado. Tem também uma tampa de bueiro bem onde está o buraco”, relatou Josefa Martins.

A Prefeitura Regional Itaim Paulista informa que o local citado pela reportagem está previsto para ser vistoriado o quanto antes. Caso seja de responsabilidade da regional, o serviço de tapa buraco será executado no mesmo dia.

Mesmo após três anos, calçadas permanecem esburacadas na Vila Olímpia

Na Rua Helena, na altura do número 272, na Vila Olímpia, na zona sul da cidade, é comum mães com carrinhos de bebê andarem pela rua em razão da calçada esburacada. O risco de acidente é grande, no entanto, moradores relatam que é impossível utilizar a calçada.

“Já está assim há mais de três anos. Fizeram um estacionamento nas proximidades, achei que arrumariam a calçada, mas continua cheia de buracos”, alertou o morador Flávio Borges.

