Moradores reclamam de falta de varrição e coleta de lixo no Itaim Bibi

SÃO PAULO – Moradores do Itaim Bibi estão insatisfeitos com o serviço de limpeza do bairro localizado na zona oeste da cidade. Segundo relatos, as lixeiras estão sempre cheias e algumas até quebradas e jogadas pelas calçadas.

Sérgio Velihovetchi mora na Rua Viradouro e ressalta que a varrição ocorre com pouca frequência nessa via. “A varrição da rua não acontece bem como o recolhimento do lixo das lixeiras existentes na via. O curioso é que a varrição esta normal nas outras ruas da região”, relatou.

Buracos na rua também tiram a tranquilidade de motoristas do bairro. “Já reclamei no 156, mas ninguém tomou providência”, acrescentou Velihovetchi.

A comerciante Ana Rosário também reforça a importância do serviço de limpeza. “Muitas lixeiras estão quebradas e precisam ser trocadas. Entendo, porém, que cabe também a população o papel de conservá-las”, disse.

A Prefeitura Regional Pinheiros informa que realizou o serviço de tapa-buracos no local citado no último dia 16. “Ressalta ainda que a varrição e a limpeza das lixeiras ocorrem pela manhã, sempre às terças, quintas e aos sábados”, finalizou a nota.

Quer compartilhar alguma reclamação em seu bairro? Mande seu relato por WhatsApp (11) 9-7069-8639 ou para o email blitzestadao@estadao.com.