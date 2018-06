Pacientes da UBS Jardim Silva Telles reclamam de falta de medicamentos

SÃO PAULO – Pacientes da Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Silva Telles, localizada no Itaim Paulista, na zona leste da cidade, estão preocupados com a falta de insumos desde o começo do ano. “Há mais de um ano não tem os medicamentos que preciso. Sempre em falta”, reclamou uma moradora que preferiu não se identificar.

Outra preocupação é com relação a mudança de aparelhos de medição de glicose.

“Fiz algumas medições nele e no outro que tinha, que é bem cotado no mercado e os valores dão uma certa diferença. Esta semana usando o novo aparelho dado pela Prefeitura que é o GlucoLeader Iquego, eu medi e estava com 75mg, o que é considerado ótimo. Porém, como eu não estava me sentindo bem, fui fazer a medição com o Accu-Chek, que é o antigo aparelho, e eu estava com 39mg ou seja, hipoglicemia severa. Como confiar?”, alertou o morador Marcelo Dante.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de São Paulo esclarece que houve um desabastecimento geral de medicamentos em insumos no começo deste ano, devido a decisão da gestão anterior em reduzir drasticamente as compras de medicamentos, limitando a até 10% do necessário para atender à demanda da população.

“A atual gestão criou o programa Remédio Rápido, para otimização dos processos de compras e entrega nas unidades, elevando os índices de disponibilidade de medicamentos de 40% nos primeiros meses do ano para 94%”, destacou a nota.

Sobre a troca dos insumos para diabéticos, de acordo com alertas emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), as fitas reagentes baseadas na enzima GDH-PQQ, que eram disponibilizadas nas unidades do município, podem levar a resultados falsos de concentração elevada de glicose em amostras de sangue que contenham certos açúcares que não a glicose, dada a baixa seletividade dessa enzima.

Posicionamento sobre a UBS Jardim Silva Telles

“Como consequência, resultados imprecisos podem levar a um diagnóstico incorreto de hiperglicemia e, assim, a uma administração inapropriada de insulina no paciente”, ressaltou a nota.

A Coordenação do Programa de Automonitoramento Glicêmico providenciou a troca do modelo de tira para medição de glicemia para adequação às recomendações da Anvisa e, assim, houve a necessidade da troca dos leitores.

Os novos glicosímetros têm ainda a vantagem de um acompanhamento histórico por software na unidade de saúde, melhorando o nível de cuidado aos pacientes diabéticos.

“Algumas entregas pontuais foram realizadas fracionadas ou parcialmente, enquanto a secretaria ainda estava trabalhando para regularizar os estoques. Atualmente, não há falta de insumos para diabéticos na UBS Jardim Silva Telles, pois todos os itens estão disponíveis para retirada”, acrescentou o posicionamento.

