Pacientes do Ambulatório Flávio Giannotti reclamam de falha no agendamento médico

SÃO PAULO – Recentemente reportagem da Blitz Estadão relatou a queixa de moradores da capital paulista com relação ao fechamento de Unidade Básica de Saúde (UBS), falta de insumos para quem tem diabetes e também demora no agendamento de consultas. Desta vez, no Ipiranga, na região Sudoeste da cidade, pacientes do Ambulatório de Especialidades Flávio Giannotti relatam que agendaram consultas, mas não puderam ser atendidos porque o médico estava de férias.

“Minha mãe, de 83 anos, tinha um procedimento agendado com o oftalmologista. Ela iria fazer o mapeamento da retina. Ao chegarmos ao local, fomos informados que ela não poderia realizar o procedimento porque o médico estava de férias e que teríamos que reagendar a consulta”, relatou Reginaldo Leon.

Os pacientes pedem que a unidade avise com antecedência quando o médico não puder atendê-los. “Muitos se programam para o dia, gastam dinheiro com transporte e têm dificuldade de locomoção. É preciso ter mais organização. Também me preocupa não ter um médico para cobertura de férias”, destacou Simone dos Santos.

A Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) Sudeste esclarece que houve uma falha no sistema de agendamentos que não acusou o impedimento, por motivo de férias, do médico oftalmologista da unidade.

“Quando detectada pelos servidores da unidade, já não havia mais tempo hábil para avisar a mãe do Reginaldo Leon. A gerência do Hospital Dia Rede Hora Certa Ipiranga lamenta o ocorrido e, inclusive, já entrou em contato com a paciente para prestar os devidos esclarecimentos, assim como informá-la da nova data do atendimento”, finalizou a nota.

