Parte de viaduto cai e atinge carro na zona sul

SÃO PAULO – Diante da falta de vistoria e obras de infraestrutura em viadutos da cidade de São Paulo, motoristas são vítimas de acidentes provocados pela queda de concreto.

Um dos casos recebidos pela Blitz Estadão é do Antônio da Silva. No fim do ano passado, ele estava com o pai quando o carro foi atingido por concreto ao passar embaixo do Complexo Viário João Jorge Saad.

“Era por volta de 14h, quando fui levar meu pai ao médico, na região da Vila Clementino. No caminho de volta, pegamos a Rua Estado de Israel, entramos à direita na Avenida Professor Ascendino Reis, no sentido da Avenida Brasil. Quando passávamos embaixo do viaduto que liga a Rua França Pinto à Avenida Ibirapuera, fomos atingidos por um pedaço de concreto”, relatou ele.

Em um primeiro momento, Silva achou que alguém tivesse jogado algo contra o carro, em razão do alto barulho. “De repente, consegui visualizar um pedaço de concreto, quebrado, no meio da avenida. Não consegui fotografar, devido ao intenso movimento local no momento”, disse o motorista.

Silva reforça que ninguém se feriu, mas reforça que o susto foi grande, assim como os danos materiais ao veículo. Ele lembrou ainda o caso da juíza Adriana Nolasco da Silva, de 46 anos, que morreu em novembro, após o carro em que estava ser atingido por um bloco de concreto que caiu do viaduto Fepasa, na Avenida do Estado, região central de São Paulo. A tragédia foi provocada pela colisão de um caminhão contra a ponte por onde passa uma linha de trem, próxima à estação da Luz.

A Prefeitura Regional Vila Mariana informa que irá realizar vistoria no Complexo Viário João Jorge Saad, em conjunto com a Secretaria Municipal de Serviços Obras.