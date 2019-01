‘Pequenas árvores’ crescem nas laterais de viadutos de SP

SÃO PAULO – Diante de problemas na estrutura de viadutos da capital paulista, moradores observam que até ‘árvores’ estão crescendo nas laterais das pontes. Um dos registros foi feito no Viaduto Alberto Badra, conhecido como Aricanduva, na zona leste da cidade.

“Dá para ver claramente que pequenas árvores estão crescendo no corpo deste viaduto. Com certeza, as raízes vão comprometer a estrutura do concreto”, alertou o morador Valdir Pricoli.

Quem passa de carro na Marginal do Tietê também observa que algumas pontes estão com condições bastante precárias.

“A situação está bem ruim. Dá para ver até os ferros embaixo das pontes na Marginal”, reforçou o motorista Claiton dos Santos.

Em resposta ao Blog Blitz Estadão, a Subprefeitura Penha informa que realizou, nos meses de novembro e dezembro, ações de remoção da vegetação nas canaletas do viaduto Alberto Badra. Uma nova poda já está na programação da administração regional.

Interdição permanece na Ponte do Limão

Desde o dia 6 de dezembro, a Ponte do Limão está interditada parcialmente, no sentido do bairro, e nas alças de acesso da Marginal do Tietê, na zona norte, para a realização de manutenção.

Alguns dias após ceder parte do viaduto na Marginal do Pinheiros, na zona oeste, foram detectadas rachaduras na junção das vias da Ponte do Limão.

Quem vem da Avenida Presidente Castelo Branco-Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, deverá seguir em frente, entrar à direita na Rua José Gomes Falcão, à direita na Avenida Marquês de São Vicente e à direita na Ordem e Progresso.

Já o motorista que está na Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, deverá seguir em frente, entrar à direita na Rua José Amato, à direita na Rua Samaritá, e seguir pela ponte. Veículos que vêm da Avenida Antártica deverão prosseguir pela Avenida Ordem e Progresso.

